В Курской области сократят чиновников и объединят два комитета
Власти планируют сократить 143 штатных единицы
Романа Старовойта удивило количество сотрудников комитета лесного хозяйства: вместе с подведомственными организациями там трудятся 750 человек. При этом в комитете экологической безопасности работают всего 20 человек. Это, по словам главы региона, недопустимый перекос. Так как Курская область - не лесной регион, лесами у нас занято всего 7% территории, наряду с сохранением и восстанавлением леса важна экономия бюджетных средств.
В результате комитет лесного хозяйства ждёт слияние с комитетом экологической безопасности, заявил губернатор.
Также Роман Старовойт обратил внимание на то, что лесопилок в регионе больше, чем арендаторов леса. Губернатор поручил подготовить все документы для объединения комитетов и при необходимости привлечь правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации с лесопилками.
Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, новый комитет будет носить название «Комитет природных ресурсов Курской области». Его возглавит Константин Поляков, пока что в статусе и.о.. Назначение руководителя новой структуры должно пройти согласование в Министерстве природных ресурсов. На это потребуется около двух месяцев. В областном комитете природных ресурсов будет сделан акцент на экологический, охотничий и лесной надзор, а также на сохранение и восстановление лесов и водных объектов.