В Курской области сократят чиновников и объединят два комитета

Власти планируют сократить 143 штатных единицы







В Курской области станет меньше чиновников. Планируется сократить 143 единицы. Об этом на оперативном совещании сообщил руководитель Администрации Губернатора Александр Шматков, отметив, что на текущей работе это никак не отразится.Романа Старовойта удивило количество сотрудников комитета лесного хозяйства: вместе с подведомственными организациями там трудятся 750 человек. При этом в комитете экологической безопасности работают всего 20 человек. Это, по словам главы региона, недопустимый перекос. Так как Курская область - не лесной регион, лесами у нас занято всего 7% территории, наряду с сохранением и восстанавлением леса важна экономия бюджетных средств.В результате комитет лесного хозяйства ждёт слияние с комитетом экологической безопасности, заявил губернатор.Также Роман Старовойт обратил внимание на то, что лесопилок в регионе больше, чем арендаторов леса. Губернатор поручил подготовить все документы для объединения комитетов и при необходимости привлечь правоохранительные органы, чтобы разобраться в ситуации с лесопилками.Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, новый комитет будет носить название «Комитет природных ресурсов Курской области». Его возглавит Константин Поляков, пока что в статусе и.о.. Назначение руководителя новой структуры должно пройти согласование в Министерстве природных ресурсов. На это потребуется около двух месяцев. В областном комитете природных ресурсов будет сделан акцент на экологический, охотничий и лесной надзор, а также на сохранение и восстановление лесов и водных объектов.