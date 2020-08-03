Дизайнеров и бизнесменов приглашают обсудить благоустройство и дизайн-код Курска
Слушания пройдут завтра в концертном центре «Звездный»
На мероприятии ждут местных архитекторов, дизайнеров, представителей бизнеса, рекламных агентств, а также общественных деятелей. В планах обсудить размещение и оформление информационных конструкций на фасадах зданий, оформление элементов фасада.
Ещё одно обсуждение организует областной Центр компетенций и комитет архитектуры. Представителей рекламного бизнеса приглашают обсудить внедрение дизайн-кода на улице Ленина. Пилотный участок - от площади Перекальского до улицы Садовой.
Это мероприятие намечено на четверг, 6 августа. Начало в 16 часов в Центре Компетенций по адресу: улица Радищева, 66А.
Записаться на встречу можно в сообщениях группы.