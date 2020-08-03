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Дизайнеров и бизнесменов приглашают обсудить благоустройство и дизайн-код Курска

Слушания пройдут завтра в концертном центре «Звездный»
Дизайнеров и бизнесменов приглашают обсудить благоустройство и дизайн-код Курска

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Во вторник, 4 августа в 18.30 в концертном центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51) пройдут общественные слушания по правилам благоустройства Курска, информирует пресс-служба городской администрации. 

На мероприятии ждут местных архитекторов, дизайнеров, представителей бизнеса, рекламных агентств, а также общественных деятелей. В планах обсудить размещение и оформление информационных конструкций на фасадах зданий, оформление элементов фасада. 

Ещё одно обсуждение организует областной Центр компетенций и комитет архитектуры. Представителей рекламного бизнеса приглашают обсудить внедрение дизайн-кода на улице Ленина. Пилотный участок  - от площади Перекальского до улицы Садовой. 

Это мероприятие намечено на четверг, 6 августа. Начало в 16 часов в Центре Компетенций по адресу: улица Радищева, 66А.

Записаться на встречу можно в сообщениях группы.



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