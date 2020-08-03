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Жителю Курской области мошенники названивали с 23 номеров

После двух дней общения он отдал им почти полмиллиона
Жителю Курской области мошенники названивали с 23 номеров

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30-летнему жителю Щигровского района Курской области мошенники названивали с 23 номеров. В итоге после двух дней общения он отдал им почти полмиллиона.

Сначала утрм селянину позвонили с номера с кодом +7 495 и преставились сотрудниками банка, сообщив, что с его карты мошенники пытаются списать деньги. Перевод предложили срочно отменить. Для этого он назвал все данные своей кредитной карты, после чего с кредитки оттуда списались 230 тысяч рублей.

На следующий день мужчине вновь позвонили аферисты и сообщили, что накануне в системе произошел сбой и списанные в прошлый раз деньги сразу вернутся, если на счет вновь зачислить такую же сумму. Тогда доверчивый щигровец направился в банк и оформил кредит. Причем все это время - почти девять часов он был на связи с мошенниками, которые перезванивали ему с 23 телефонных номеров. Обналиченные 220 тысяч рублей мужчина под диктовку преступников через банкомат перевел на несколько банковских счетов и номера телефонов неизвестных людей. Он не рассказывал об этом никому из своих родственников и знакомых. 

Спустя день он понял, что деньги ему так и не вернутся и обратился в полицию. Даже когда он находился в отделе, ему продолжали звонить мошенники и предлагали еще раз провести операцию. Но тут он задумался и все же прекратил разговор, услышав в итоге от преступников, что они итак на нем хорошо заработали.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут мошенников. 

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