За путешествия по Курской области россияне смогут получить кэшбек
Регион вошёл в пилотную программу Ростуризма бюджетных путешествий внутри страны
В Курской области для туристов открыты такие направления туризма, как паломнический, сельский, военно-патриотический и промышленный. Славится Соловьиный край и самобытными традициями, уникальными дворянскими усадьбами, сохранившимися с XIX века. У нас много музеев, посвященных известным курянам. Есть даже цветные озера.
Самые востребованные туристические маршруты – по местам боев Великой Отечественной войны, отмечают в обладминистрации.
Сейчас в Курской области действуют 11 экскурсионных маршрутов, ещё два разрабатываются – маршрут по Южному фасу Курской дуги и культурный маршрут, посвященный Вячеславу Клыкову.
Напомним, кэшбек за путёвку можно получить при ее единовременной оплате картой платежной системы «Мир» любого банка, стоимость тура должна быть не меньше 25 тысяч рублей. Программа реализуется с участием акционерного общества «Национальная система платежных карт».
Ранее мы рассказывали о том, как можно получить компенсацию за путешествия по стране.