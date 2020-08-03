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Лента новостей / В регионе

В Курске стартовала оценка готовности школ к началу занятий

Учебный год в регионе начнется в традиционном формате 1 сентября
В Курске стартовала оценка готовности школ к началу занятий

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В Курске стартовала оценка готовности школ к началу занятий. Специальной комиссии предстоит проверить 61 школу и 6 учреждений дополнительного образования. Проверяют учебные заведения и в области. 

Учебный год в регионе начнется в традиционном формате 1 сентября, заявили в обладминистрации. Для школьников и педагогов предусмотрены все меры безопасности. Всего 1 сентября за парты сядут 117 тысяч школьников, из них 12,6 тысяч - первоклашки. 

В этом году планируется обновить 42 образовательных учреждения, в том числе две школы-интерната: там ремонтируют кровлю, фасады, меняют системы отопления и другие коммуникации, а также окна и двери. В сельских школах Курского, Медвенского, Беловского, Железногорского, Мантуровского и Обоянского районов отремонтируют 9 спортивных залов. 

Продолжаются работы и по подключению к высокоскоростному интернету. Также в новом учебном году организуют бесплатное горячее питание для всех учеников начальной школы. 

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