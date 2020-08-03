Также зафиксирована вспышка ковида в Золотухинской ЦРБ

119 строителей Курской АЭС-2 заразились коронавирусом, сообщил на заседании местного оперштаба глава Курчатова Игорь Корпунков. Трое из них находятся на ИВЛ.Вспышка зафиксирована в одном из общежитий - заболели 104 человека. Заразившихся выявили после сплошного тестирования всех строителей (это 4700 человек). Однако большинство из них болеют бессимптомно.Также зафиксирована вспышка ковида в Золотухинской ЦРБ, там заразились 10 медработников. Сейчас больница работает в штатном режиме, помещения продезинфицировали. Заболевших и контактировавших с ними изолировали.