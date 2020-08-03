  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

119 строителей Курской АЭС-2 заразились коронавирусом

Также зафиксирована вспышка ковида в Золотухинской ЦРБ
119 строителей Курской АЭС-2 заразились коронавирусом

Читайте также

119 строителей Курской АЭС-2 заразились коронавирусом, сообщил на заседании местного оперштаба глава Курчатова Игорь Корпунков. Трое из них находятся на ИВЛ. 

Вспышка зафиксирована в одном из общежитий - заболели 104 человека. Заразившихся выявили после сплошного тестирования всех строителей (это 4700 человек). Однако большинство из них болеют бессимптомно.

Также зафиксирована вспышка ковида в Золотухинской ЦРБ, там заразились 10 медработников. Сейчас больница работает в штатном режиме, помещения продезинфицировали. Заболевших и контактировавших с ними изолировали.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Иностранных студентов курских вузов отправят на двухнедельный карантин

Отдыхавших в других регионах курян будут тестировать на COVID

В Курске стартовала оценка готовности школ к началу занятий

За путешествия по Курской области россияне смогут получить кэшбек

Жителю Курской области мошенники названивали с 23 номеров

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске