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Курян, потерявших работу из-за пандемии, переобучат

Обучение будет бесплатным и продлится всего 3 недели
Курян, потерявших работу из-за пандемии, переобучат

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Курян, потерявших работу из-за пандемии, переобучат. Обучение для всех желающих будет бесплатным и продлится всего 3 недели. После каждому участнику программы выдадут документ о получении новой квалификации. 

Переобучением смогут воспользоваться как безработные, так и выпускники образовательных организаций, а также те, кто ещё не лишился работы, но находится под риском увольнения.

Региональным оператором назначен Рыльский социально-педагогический колледж. Одной из площадок по реализации программы станет Юго-Западный государственный университет. Вуз получил право обучать курян в рамках компетенции «Электромонтаж».

Также центры обучения в Курской области откроются в 10 колледжах Курска, Рыльска, Железногорска и Обояни. Куряне смогут обучиться кирпичной кладке, парикмахерскому искусству, преподаванию в младших классах, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, сварочным технологиям, электромонтажу, поварскому делу. Также среди направлений дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, сухое строительство и штукатурные работы, кровельные работы по металлу, облицовка плиткой, сетевое и системное администрирование, эксплуатация сельскохозяйственных машин, предпринимательство, программные решения для бизнеса и хлебопечение.

Регистрация начнется 15 августа. Обращаться можно по номерам: региональный оператор – РСПК (Ильина Ольга Александровна), тел.: (951) 323-03-04, в ЮЗГУ – (951) 327-04-55 (Горлов Алексей Николаевич).

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