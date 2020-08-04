Обучение будет бесплатным и продлится всего 3 недели

Курян, потерявших работу из-за пандемии, переобучат. Обучение для всех желающих будет бесплатным и продлится всего 3 недели. После каждому участнику программы выдадут документ о получении новой квалификации.Переобучением смогут воспользоваться как безработные, так и выпускники образовательных организаций, а также те, кто ещё не лишился работы, но находится под риском увольнения.Региональным оператором назначен Рыльский социально-педагогический колледж. Одной из площадок по реализации программы станет Юго-Западный государственный университет. Вуз получил право обучать курян в рамках компетенции «Электромонтаж».Также центры обучения в Курской области откроются в 10 колледжах Курска, Рыльска, Железногорска и Обояни. Куряне смогут обучиться кирпичной кладке, парикмахерскому искусству, преподаванию в младших классах, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, сварочным технологиям, электромонтажу, поварскому делу. Также среди направлений дошкольное воспитание, физическая культура, спорт и фитнес, сухое строительство и штукатурные работы, кровельные работы по металлу, облицовка плиткой, сетевое и системное администрирование, эксплуатация сельскохозяйственных машин, предпринимательство, программные решения для бизнеса и хлебопечение.Регистрация начнется 15 августа. Обращаться можно по номерам: региональный оператор – РСПК (Ильина Ольга Александровна), тел.: (951) 323-03-04, в ЮЗГУ – (951) 327-04-55 (Горлов Алексей Николаевич).