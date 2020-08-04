Курянам с инвалидностью больше не нужно подавать заявление на выплату пособий
Пенсионный фонд теперь назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам автоматически
Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты или в смс-сообщении. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое также можно подать онлайн на портале госуслуг или сайте ПФР.
В прошлом году региональные учреждения Пенсионного фонда назначили более 23 тысяч выплат по сведениям ФРИ. Это 18,7 тысячи ежемесячных денежных выплат, а также более 4,5 тысячи страховых или государственных пенсий по инвалидности.
В Пенфонде также добавляют, что процедура определения инвалидности сейчас проходит заочно, исключительно на основе документов медучреждений, человеку не нужно лично посещать бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и будет действовать до 1 октября.