Пенсионный фонд теперь назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам автоматически

Курянам с инвалидностью больше не нужно подавать заявление на выплату пособий. Теперь Пенсионный фонд назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам автоматически, с использованием данных Федерального реестра инвалидов. Деньги будут зачислять на счета получателей в течение 10 дней с момента поступления сведений в реестр.Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты или в смс-сообщении. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое также можно подать онлайн на портале госуслуг или сайте ПФР.В прошлом году региональные учреждения Пенсионного фонда назначили более 23 тысяч выплат по сведениям ФРИ. Это 18,7 тысячи ежемесячных денежных выплат, а также более 4,5 тысячи страховых или государственных пенсий по инвалидности.В Пенфонде также добавляют, что процедура определения инвалидности сейчас проходит заочно, исключительно на основе документов медучреждений, человеку не нужно лично посещать бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и будет действовать до 1 октября.