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Курянам с инвалидностью больше не нужно подавать заявление на выплату пособий

Пенсионный фонд теперь назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам автоматически
Курянам с инвалидностью больше не нужно подавать заявление на выплату пособий

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Курянам с инвалидностью больше не нужно подавать заявление на выплату пособий. Теперь Пенсионный фонд назначает ежемесячные выплаты инвалидам и детям-инвалидам автоматически, с использованием данных Федерального реестра инвалидов. Деньги будут зачислять на счета получателей в течение 10 дней с момента поступления сведений в реестр.

Уведомление о назначении пособия поступит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты или в смс-сообщении. От человека требуется только заявление о предпочитаемом способе доставке пенсии, которое также можно подать онлайн на портале госуслуг или сайте ПФР.

В прошлом году региональные учреждения Пенсионного фонда назначили более 23 тысяч выплат по сведениям ФРИ. Это 18,7 тысячи ежемесячных денежных выплат, а также более 4,5 тысячи страховых или государственных пенсий по инвалидности.

В Пенфонде также добавляют, что процедура определения инвалидности сейчас проходит заочно, исключительно на основе документов медучреждений, человеку не нужно лично посещать бюро медико-социальной экспертизы. Такой временный порядок был введен в связи с эпидемиологической ситуацией и будет действовать до 1 октября.

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