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Лента новостей / В регионе

Отдыхавших в других регионах курян будут тестировать на COVID

Шестеро курян уже привезли с российских курортов инфекционный "сувенир"
Отдыхавших в других регионах курян будут тестировать на COVID

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Пять взрослых курян и ребёнок заразились коронавирусом на отдыхе. Четверо заболевших привезли инфекцию с курортов Крыма: Алушты и Феодосии, двое - из Краснодарского края: Геленджика и Сочи, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Олег Климушин.

В результате за возвращающимися отпускниками решено усилить контроль. В аэропорту задействуют тепловизор и бригаду скорой помощи. На вокзале также планируют установить тепловизор. У людей с повышенной температурой сразу же будут брать анализ на ковид. Кроме этого, по словам замгубернатора Андрея Белостоцкого, будут брать списки всех, кто летел с таким человеком на борту. 

Что касается туристических автобусов, то этот вопрос проработают с ГИБДД. Установят пункт, где будут останавливать автобусы и проводить людей через тепловизор. 

Дополнительно на коронавирус будут тестировать врачей, сотрудников администрации, правоохранительных органов, социальных и образовательных учреждений, которые отдыхали в других регионах.
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