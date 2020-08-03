Отдыхавших в других регионах курян будут тестировать на COVID
Шестеро курян уже привезли с российских курортов инфекционный "сувенир"
В результате за возвращающимися отпускниками решено усилить контроль. В аэропорту задействуют тепловизор и бригаду скорой помощи. На вокзале также планируют установить тепловизор. У людей с повышенной температурой сразу же будут брать анализ на ковид. Кроме этого, по словам замгубернатора Андрея Белостоцкого, будут брать списки всех, кто летел с таким человеком на борту.
Что касается туристических автобусов, то этот вопрос проработают с ГИБДД. Установят пункт, где будут останавливать автобусы и проводить людей через тепловизор.
Дополнительно на коронавирус будут тестировать врачей, сотрудников администрации, правоохранительных органов, социальных и образовательных учреждений, которые отдыхали в других регионах.