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В Курской области опять прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение

Возрастает вред для кожи и глаз

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В некоторых российских регионах в ближайшие дни прогнозируется потенциально опасное для здоровья ультрафиолетовое излучение от Солнца, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В Орловской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Курской областях ультрафиолетовый индекс достигнет 6–7 единиц. Это означает, что нужно соблюдать меры безопасности, пояснил синоптик.

На южных курортах - в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и Крыму с 5 августа излучение от Солнца будет еще более мощным. Индекс вырастет до 8 единиц.

Для определения мощности ультрафиолетового излучения используется шкала от 1 до 12 единиц. Чем выше значение — тем больше может быть вред для кожи и глаз.
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