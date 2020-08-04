В Курской области опять прогнозируют опасное ультрафиолетовое излучение

Возрастает вред для кожи и глаз

В некоторых российских регионах в ближайшие дни прогнозируется потенциально опасное для здоровья ультрафиолетовое излучение от Солнца, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.





В Орловской, Брянской, Воронежской, Липецкой и Курской областях ультрафиолетовый индекс достигнет 6–7 единиц. Это означает, что нужно соблюдать меры безопасности, пояснил синоптик.





На южных курортах - в Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа и Крыму с 5 августа излучение от Солнца будет еще более мощным. Индекс вырастет до 8 единиц.





Для определения мощности ультрафиолетового излучения используется шкала от 1 до 12 единиц. Чем выше значение — тем больше может быть вред для кожи и глаз.