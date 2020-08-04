В Курске окончательно отменили парад и концерт в честь Победы в Великой Отечественной войне

Но некоторые мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Курской битвы, а также памяти погибших подводников АПРК «Курск», всё же состоятся

Курский оперштаб оставил в силе запрет на проведение массовых мероприятий в регионе. Исключение - только физкультурные и спортивные мероприятия, общественные обсуждения, публичные слушания по проектам генеральных планов, правил землепользования и застройки, по проектам планировки территории.Праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине Курской битвы, а также мероприятия в память о погибших членах экипажа АПРК «Курск» разрешены. Но количество участников ограничится 1,5 тысячами человек. Участники должны будут соблюдать социальную дистанцию и остальные рекомендация Роспотребнадзора.Правда, парад и концерт не состоятся, устроят только праздничный салют в Курске. Также 22 августа на мемориальном комплексе «Поклонная высота 269» состоится фестиваль исторической реконструкции «Бой на Северном фасе Курской дуги», в этот же день пройдет патриотический велопробег по местам боевой славы «Курская дуга - 2020». 22 и 23 августа состоится акция «Поезд Победы». 23 августа в Курске и муниципальных образованиях региона пройдут торжественные церемонии возложения цветов и венков на мемориалах.Остальные ограничения, введенные в Курской области, действуют до отмены режима повышенной готовности.