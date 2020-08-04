Юный курянин испортил новый футбольный газон ради видео для соцсетей

Ущерб составил 60 тысяч рублей

19-летний житель Курчатовского района испортил новый футбольный газон ради видео для соцсетей.Для съёмок своего ролика он с друзьями выбрал футбольное поле нового стадиона в посёлке Дичня. Молодой автомобилист ради эффектного кадра выполнил манёвр в стиле «полицейский разворот» и уехал. Но одного дубля оказалось недостаточно, и компания вернулась на футбольный газон вновь, повторив экстремальный манёвр. Однако новоиспечённого «блогера» заметили местные жители и сообщили в полицию. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя.Как он объяснил правоохранителям, машину взял у родителей, чтобы покататься с друзьями. Затем, молодые люди решили снять видеоролик для социальных сетей.После этих съёмок на покрытии футбольного поля остались вдавленные следы протектора легковушки. Нанесённый ущерб муниципальному имуществу оценён в 60 тысяч рублей. Родители молодого водителя пришлось компенсировать этот ущерб.По данному факту проводится проверка.