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Юный курянин испортил новый футбольный газон ради видео для соцсетей

Ущерб составил 60 тысяч рублей
Юный курянин испортил новый футбольный газон ради видео для соцсетей

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19-летний житель Курчатовского района испортил новый футбольный газон ради видео для соцсетей. 

Для съёмок своего ролика он с друзьями выбрал футбольное поле нового стадиона в посёлке Дичня. Молодой автомобилист ради эффектного кадра выполнил манёвр в стиле «полицейский разворот» и уехал. Но одного дубля оказалось недостаточно, и компания вернулась на футбольный газон вновь, повторив экстремальный манёвр. Однако новоиспечённого «блогера» заметили местные жители и сообщили в полицию. Сотрудники ГИБДД нашли нарушителя. 

Как он объяснил правоохранителям, машину взял у родителей, чтобы покататься с друзьями. Затем, молодые люди решили снять видеоролик для социальных сетей. 

После этих съёмок на покрытии футбольного поля остались вдавленные следы протектора легковушки. Нанесённый  ущерб муниципальному имуществу оценён в 60 тысяч рублей. Родители молодого водителя пришлось компенсировать этот ущерб.

По данному факту проводится проверка.

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