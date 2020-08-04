Под Курском ищут байкера, сбившего пенсионера
Авария произошла в селе Быки Курчатовского района
Неизвестный водитель, управляя неустановленным мотоциклом, двигаясь со стороны села Быки в сторону посёлка Карла Либкнехта сбил 77-летнего пешехода. В результате пенсионер получил различные травмы. Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП.
Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский»: 8 (47131) 4-23-02.