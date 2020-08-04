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Лента новостей / Происшествия

Под Курском ищут байкера, сбившего пенсионера

Авария произошла в селе Быки Курчатовского района
Под Курском ищут байкера, сбившего пенсионера

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Под Курском полиция разыскивает байкера, сбившего пенсионера. Авария произошла 3 августа примерно в половину шестого вечера вблизи дома №105 села Быки Курчатовского района. 

Неизвестный водитель,  управляя неустановленным мотоциклом, двигаясь со стороны села Быки в сторону посёлка Карла Либкнехта сбил 77-летнего пешехода. В результате пенсионер получил различные травмы. Водитель мотоцикла скрылся с места ДТП. 

Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефонам дежурной части  ГИБДД УМВД России по Курской области: 8 (4712) 36-70-01 и 36-70-02, а также по телефону дежурной части ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский»: 8 (47131) 4-23-02.

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