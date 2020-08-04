Курские огнеборцы эвакуировали 25 человек из горящего подъезда

В многоэтажке на проспекте Дружбы горел тамбур

Сегодня утром курские огнеборцы спасли 19 человек из горящего подъезда многоэтажки на проспекте Дружбы. Сообщение о ЧП поступило в "Службу спасения" в 10:15. Спустя всего две минуты экстренные службы были на месте. С пламенем пожарные боролись около 20 минут.В результате огонь повредил тамбур. К счастью, жертв удалось избежать, огнеборцы спасли 19 человек, среди которых было двое детей, всего эвакуировали 25 жильцов. Однако две курянки всё же пострадали: это женщины 75-ти лет и 61-го года. Они отравились угарным газом и получили ожоги кистей рук, рассказали в региональном МЧС. Пенсионерок доставили в больницу.Ущерб и причина пожара устанавливаются.