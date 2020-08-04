Столичный эксперт считает, что тариф на питьевую воду в Курске надо поднять

Дело в том, что на очистных сооружениях не хватает денежных средств и необходимого оборудования

Столичный эксперт из Общественной палаты считает, что тариф на питьевую воду в Курске надо поднять в 1,5 раза. Ведь все беды на местных очистных, по его словам, из-за низкого тарифа. Дело в том, что на очистных сооружениях не хватает денежных средств и необходимого оборудования. А активный ил, который должен справляться с очисткой сточных вод, никакой не активный. В нём мёртвые бактерии. Пока это будет продолжаться, говорит Игорь Шпектор, куряне будут ощущать неприятный запах, в реках будет гибнуть рыба, и вся неочищенная вода пойдёт дальше, в том числе на приграничную территорию. А это уже чревато международными проблемами. (Сейм впадает в Десну, Десна в Днепр, а Днепр в Чёрное море).Без вмешательства Минприроды городу сложно будет что-то сделать, заключил эксперт и заявил, что приехал в Курскую область, чтобы помочь найти федеральное финансирование для решения имеющихся проблем. Специалисты, работающие у нас, его, к слову, устроили.