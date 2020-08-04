Житель Курской области ловил телефонных аферистов "на живца" и оказался должен по кредиту

Теперь мошенники всё чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов, которые вычисляют нечестных сотрудников банков

47-летний житель Беловского района хотел поймать телефонных мошенников "на живца", но сам стал их жертвой. Кстати, у схема, по которой стали работать аферисты, немного изменилась. Теперь они всё чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов, которые вычисляют нечестных сотрудников банков.Именно так и представились селянину звонившие незнакомцы. Они заверили, что работают в условиях строжайшей секретности. По словам собеседника, среди работников банка они выявили преступников, которые по всей стране крадут деньги со счетов ничего не подозревающих граждан. На этот раз внимание аферистов привлекли накопления жителя Беловского района, и поэтому именно он должен помочь в задержании преступников. Отследить похитителей сбережений якобы удастся только по операциям по его счету.Сначала мужчина предоставил свои полные данные, используя которые мошенники оформили на него кредит. Потом они попросили его снять наличные с банковской карты и перевести на мобильные номера неизвестных людей. Без каких-либо сомнений тот направился к банкомату, сам снял деньги со счета и под диктовку перечислил 240 тысяч рублей на несколько номеров мобильных телефонов.Лишь только после совершения этих операций селянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.К слову, правоохранители отмечают, что мужчина работает в организации, занимающейся, в том числе, профилактикой. Несмотря на то, что он наизусть знает обо всех действиях мошенников и предостерегает об этом других, желание обезвредить преступников помешало ему вспомнить о банальных мера финансовой безопасности.Возбуждено уголовное дело, а стражи порядка в очередной раз просят граждан – НИКОГДА ни под какими предлогами не переводить деньги неизвестным людям и не предоставлять данные своих банковских карт. Настоящие сотрудники банков и МВД никогда никому не завонят.