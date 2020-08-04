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Лента новостей / В регионе

Глава Курска остался недоволен благоустройством в Сеймском округе

Проезжая часть в микрорайоне КЗТЗ за последние месяцы существенно преобразилась, а вот обочины и прилегающие к дороге территории в ряде случаев остались без внимания

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Первые объекты на маршруте градоначальника – улицы, ремонтируемые по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает телеканал «ТАКТ». В Сеймском округе в этом году – наиболее обширные участки работ. Микрорайон КЗТЗ попал под замену дорожного покрытия почти полностью. Проезжая часть за последние месяцы существенно преобразилась, а вот обочины и прилегающие к дороге территории в ряде случаев остались без внимания.

- Василий Григорьевич, БКАД. Стараемся делать красивые дороги, удобные улицы и так далее. Но у нас остаются нерешенные вопросы. Как например, этот треугольник. Не сделан бордюр, получается: здесь красиво, с бортовым камнем, здесь его нет. Не так много требуется установить. Есть 2 варианта: или запроцентовать такие моменты, чтобы они попадали в БКАД – «Безопасные и качественные автомобильные дороги», или же остается бордюр, который мы убираем старый, но в нормальном состоянии, уже за счет муниципального бюджета установить. Также вот здесь мы видим: частично есть бордюр, частично – нет. – Частная земля это. – Давайте тогда вести разговор с тем, кому земля принадлежит.

Побывал мэр и на Ермошкином озере. Здесь по программе «Формирование комфортной городской среды» должна появиться благоустроенная набережная, а в перспективе запланирован первый в Курске динопарк. Работы ведет тот же подрядчик, который выполняет реконструкцию Театральной площади, однако, о скором их окончании говорить рано. На стройплощадке – тихо и не немноголюдно. А вот территория, прилегающая к будущей набережной, явно требует уборки и покоса растительности. Между тем буквально неделю назад тут проходил большой субботник, участники которого собрали не один десяток мешков с мусором.

Масштабную реконструкцию в перспективе ожидает и урочище Солянка. Пляж, расположенный за школой №53 по улице Черняховского, планируют объединить в единую зону отдыха с прилегающей к нему территорией.

Виктор Карамышев, глава Курска:

- Хорошее, уютное место, пляж оборудован. Но дорога, по которой люди едут, идут сюда - это не дорога, а просто направление. Мне приятно, что у энтузиастов вырабатываются, генерируются предложения, в следующем году попробуем подготовить по программе «Народный бюджет», где предусматривается софинансирование граждан, муниципального образования, региона, и обустроить здесь хорошую зону отдыха, в том числе привести в порядок лесные насаждения. У нас через небольшую речушку находится знаменитый остров Палея, а за эти островом начинается еще одна протока и парк Солянка. Где-то общая территория порядка 200 гектар. И здесь может быть хорошая зона отдыха, это фактически вторая Боевка.
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