Жители курской Кукуевки написали открытое письмо губернатору

Они просят не переводить их участки в земли сельхозназначения

Пока картофельное обращение к президенту не дало ожидаемых плодов, жителей Кукуевки написали открытое письмо губернатору. Власти предложили все земельные участки, по которым нет разрешений на строительство, перевести в земли сельхозназначения. Но такой вариант селян не устраивает. Поскольку, по их словам, при этом пострадают все собственники, независимо от наличия у них разрешений на строительство. Например, стоимость участков снизится, люди не смогут их продать. К тому же, это остановит развитие инфраструктуры в посёлке. Кукуевцы просят искать другие пути решения проблемы.Обращение к Роману Старовойту подписали 536 человек.Вопрос злополучной деревни уже вышел на федеральный уровень.