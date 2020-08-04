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Жители микрорайона КЗТЗ Курска три дня проведут без горячей воды

Горячее водоснабжение КЗТЗ возобновится 8 августа
Жители микрорайона КЗТЗ Курска три дня проведут без горячей воды

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С 5 по 7 августа включительно в микрорайоне КЗТЗ Курска пройдут гидравлические испытания теплосетей, сообщили в «Квадре».

Как пояснили в компании, в этом году теплоэнергетики еще не испытывали сети на прочность и плотность в этом районе. Сейчас запланирована опрессовка трубопроводов при помощи мобильного центра, что сократит сроки отключения горячей воды в районе до трёх дней. 

Горячее водоснабжение КЗТЗ возобновится 8 августа. Со списком домов, попадающих в зону отключения на время гидравлики, можно ознакомится на сайте «Квадры» в разделе «Клиентам/Плановые отключения ГВС».

Справки по вопросам испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.

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