Жители микрорайона КЗТЗ Курска три дня проведут без горячей воды
Горячее водоснабжение КЗТЗ возобновится 8 августа
Как пояснили в компании, в этом году теплоэнергетики еще не испытывали сети на прочность и плотность в этом районе. Сейчас запланирована опрессовка трубопроводов при помощи мобильного центра, что сократит сроки отключения горячей воды в районе до трёх дней.
Горячее водоснабжение КЗТЗ возобновится 8 августа. Со списком домов, попадающих в зону отключения на время гидравлики, можно ознакомится на сайте «Квадры» в разделе «Клиентам/Плановые отключения ГВС».
Справки по вопросам испытаний можно получить в диспетчерской службе компании по телефонам 39-48-68 и 58-01-84.