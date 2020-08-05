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Курские полицейские подарили детям из многодетной семьи самокаты

Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно посещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дарят детям подарки

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Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно посещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Полицейские контролируют родителей и вместе с ними заботятся о том, чтобы у детей были комфортные условия для жизни и развития. В гости часто приходят не с пустыми руками. Дарят наборы с канцелярскими принадлежностями, продукты и сладости.

Во время очередного визита в одну из таких семей, инспекторы заметили, что дети чем-то расстроены. В разговоре маленькие куряне признались, что летом все их друзья катаются на велосипедах и 

самокатах, а у них нет своего транспорта, рассказал старший инспектор Группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий. 

Полицейские в тот же день решили собрать необходимую сумму и исполнить мечту своих подопечных. Самокаты ребятам привезли домой, помогли собрать и настроить. Дети очень обрадовались сюрпризу от стражей порядка и сразу опробовали свои подарки. Полицейские пожелали брату и сестре удачи и безаварийной езды.
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