Курские полицейские подарили детям из многодетной семьи самокаты
Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно посещают семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и дарят детям подарки
Во время очередного визита в одну из таких семей, инспекторы заметили, что дети чем-то расстроены. В разговоре маленькие куряне признались, что летом все их друзья катаются на велосипедах и
самокатах, а у них нет своего транспорта, рассказал старший инспектор Группы по связям со СМИ городского УМВД Сергей Ружицкий.
Полицейские в тот же день решили собрать необходимую сумму и исполнить мечту своих подопечных. Самокаты ребятам привезли домой, помогли собрать и настроить. Дети очень обрадовались сюрпризу от стражей порядка и сразу опробовали свои подарки. Полицейские пожелали брату и сестре удачи и безаварийной езды.