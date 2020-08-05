Женщина познакомилась с обидчиком в одном из местных развлекательных заведений

Курчатовец вымогал у курянки деньги, угрожая выложить компромат на неё в Сеть. 25-летний житель города атомщиков требовал у жительницы Курска 100 тысяч рублей. Насколько компрометирующими были сведения, которые вымогатель грозился придать огласке, не уточняется, известно лишь, что женщина познакомилась со своим обидчиком в одном из местных развлекательных заведений. А после непродолжительного общения новый знакомый собрал о ней какую-то информацию.На сбор суммы вымогатель отвёл горожанке неделю. Но так и не получив денег, избил свою жертву и украл у неё золотые украшения, а также "совершил иные противоправные действия", о которых полиция умалчивает.Только после этого курянка обратилась в полицию, подозреваемого быстро нашли и задержали.Отмечается, что совершённое им преступление квалифицируется, как тяжкое. Парню грозит до 4-х лет лишения свободы.