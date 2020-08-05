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Члены Общественной палаты РФ посетили Курск

Первый день рабочей поездки был насыщенным – проверили выполнение программы переселения из аварийных домов, осмотрели, как идут работы на Ермошкином озере и ремонт теплосетей 

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Курск посетили представители Общественной палаты РФ во главе с Игорем Шпектором, сообщает телеканал "ТАКТ". Первый день рабочей поездки был насыщенным – проверили выполнение программы переселения из аварийных домов, осмотрели, как идут работы на Ермошкином озере и ремонт теплосетей на улице 50 лет Октября. Комиссия также посетила новую школу на проспекте Клыкова и Курское водохранилище.

Поездка началась с проспекта Дериглазова – в прошлом году туда переселили 187 семей из 12 проблемных домов. Чтобы оценить качество нового жилья, представители Общественной палаты позвонили в первую попавшуюся квартиру и дверь открыли. Провёл осмотр председатель Комиссии Игорь Шпектор.

Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам: У меня нет ни одной претензии. Знаете,  когда я захожу в квартиру, сразу обращаю внимание как сделан выход проводов для люстр и 60% делают неправильно – нет крючка. Здесь нет проблем, всё установлено очень хорошо, очень хорошая отделка, я считаю, прекрасная кухня.

 Многие куряне не первый год ждут переселения из аварийного жилья. Представители Общественной палаты осмотрели несколько таких домов на улице Карла Маркса.

 -Вы приехали в сухую погоду, здесь ручьи текут так, что они все скапливаются внизу. С крыши льётся именно здесь. Здесь если проходишь - надо с зонтиком проходить.

Терпеть суровые условия жителям дома №75/5 осталось не так долго. Дом признали аварийным до 2017 года, поэтому в ближайшее время он будет снесён, а собственники получат новые квартиры. У соседей, на Карла Маркса 75/6, ситуация более печальная – здание признали аварийным позже, в программу по переселению дом включён, но денег на это пока нет. Представители Общественной палаты обещали помочь жильцам.

Игорь Шпектор: Губернатор делает определённые попытки, и мы будем помогать губернатору нашими силами, чтобы ускорить переселение. Говорить, что завтра мы всё решим – это соврать, поэтому мы будем делать попытки.

Председатель Комиссии отметил, что вкладывать деньги в ремонт таких домов было ошибкой городских властей, проблему он не решил, а только замаскировал. К следующим объектам поездки - Ермошкину озеру и дороге на улице 50 лет Октября, где компания «Квадра» проводит ремонт теплосетей, вопросов не возникло. Но особое впечатление на гостей произвела новая школа на проспекте Клыкова с бассейном, роскошным актовым залом и тремя спортивными. Члены Комиссии отметили, что такие школы нужно строить и у них, в Ингушетии. А оглядев сам проспект Клыкова, Игорь Шпектор отметил, что здания выглядят безликими, Курску не хватает главного архитектора.

Игорь Шпектор: Я так понял, что у вас конкурс объявили на архитектора. В такой город как ваш любой архитектор приедет с удовольствием.

Завершением первого дня поездки стал визит на Курское водохранилище, где планируют реализовать проект на 10 миллиардов рублей. Так как нынешнего объёма воды не хватает  для подпитки водоносных горизонтов и для сдерживания паводков, собираются строить вторую очередь водохранилища, сообщили в Комитете экологической безопасности области. Денег в регионе на это не хватает, необходимы федеральные средства.  Глава Комиссии подытожил, что проект может стать реальностью при наличии убедительных доказательств необходимости строительства.

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