Члены Общественной палаты РФ посетили Курск

ТАКТ". Первый день рабочей поездки был насыщенным – проверили выполнение программы переселения из аварийных домов, осмотрели, как идут работы на Ермошкином озере и ремонт теплосетей на улице 50 лет Октября. Комиссия также посетила новую школу на проспекте Клыкова и Курское водохранилище.Курск посетили представители Общественной палаты РФ во главе с Игорем Шпектором, сообщает телеканал "
Поездка началась с проспекта Дериглазова – в прошлом году туда переселили 187 семей из 12 проблемных домов. Чтобы оценить качество нового жилья, представители Общественной палаты позвонили в первую попавшуюся квартиру и дверь открыли. Провёл осмотр председатель Комиссии Игорь Шпектор.
Игорь Шпектор, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам: У меня нет ни одной претензии. Знаете, когда я захожу в квартиру, сразу обращаю внимание как сделан выход проводов для люстр и 60% делают неправильно – нет крючка. Здесь нет проблем, всё установлено очень хорошо, очень хорошая отделка, я считаю, прекрасная кухня.
Многие куряне не первый год ждут переселения из аварийного жилья. Представители Общественной палаты осмотрели несколько таких домов на улице Карла Маркса.
-Вы приехали в сухую погоду, здесь ручьи текут так, что они все скапливаются внизу. С крыши льётся именно здесь. Здесь если проходишь - надо с зонтиком проходить.
Терпеть суровые условия жителям дома №75/5 осталось не так долго. Дом признали аварийным до 2017 года, поэтому в ближайшее время он будет снесён, а собственники получат новые квартиры. У соседей, на Карла Маркса 75/6, ситуация более печальная – здание признали аварийным позже, в программу по переселению дом включён, но денег на это пока нет. Представители Общественной палаты обещали помочь жильцам.
Игорь Шпектор: Губернатор делает определённые попытки, и мы будем помогать губернатору нашими силами, чтобы ускорить переселение. Говорить, что завтра мы всё решим – это соврать, поэтому мы будем делать попытки.
Председатель Комиссии отметил, что вкладывать деньги в ремонт таких домов было ошибкой городских властей, проблему он не решил, а только замаскировал. К следующим объектам поездки - Ермошкину озеру и дороге на улице 50 лет Октября, где компания «Квадра» проводит ремонт теплосетей, вопросов не возникло. Но особое впечатление на гостей произвела новая школа на проспекте Клыкова с бассейном, роскошным актовым залом и тремя спортивными. Члены Комиссии отметили, что такие школы нужно строить и у них, в Ингушетии. А оглядев сам проспект Клыкова, Игорь Шпектор отметил, что здания выглядят безликими, Курску не хватает главного архитектора.
Игорь Шпектор: Я так понял, что у вас конкурс объявили на архитектора. В такой город как ваш любой архитектор приедет с удовольствием.
Завершением первого дня поездки стал визит на Курское водохранилище, где планируют реализовать проект на 10 миллиардов рублей. Так как нынешнего объёма воды не хватает для подпитки водоносных горизонтов и для сдерживания паводков, собираются строить вторую очередь водохранилища, сообщили в Комитете экологической безопасности области. Денег в регионе на это не хватает, необходимы федеральные средства. Глава Комиссии подытожил, что проект может стать реальностью при наличии убедительных доказательств необходимости строительства.
Члены Общественной палаты РФ посетили Курск
Первый день рабочей поездки был насыщенным – проверили выполнение программы переселения из аварийных домов, осмотрели, как идут работы на Ермошкином озере и ремонт теплосетей