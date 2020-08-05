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Сотрудник банка не позволил курянину перечислить крупную сумму мошенникам

Однако мужчина успел перевести аферистам 81 тысячу рублей
Сотрудник банка не позволил курянину перечислить крупную сумму мошенникам

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58-летний житель Курска перечислил мошенникам 81 тысячу рублей и мог перечислить ещё больше, но его вовремя остановил сотрудник банка. 

Мужчина нашел в Интернете объявление о кредите и подал заявку на получении двухсот тысяч рублей. Вскоре ему позвонили с сообщением об одобрении суммы, но для ее перечисления необходимо было сначала заплатить за страховку, доставку средств, а затем и за страховку самого курьера.

Собеседник курянина уточнил, сколько у него имеется денег и, выяснив, что у того есть кредитная карта, предложил проследовать к банкомату. Все это время звонивший не прекращал разговор с мужчиной.

В отделении банка горожанин, снимая деньги с кредитной и зачисляя их на дебетовую карту, совершил 17 операций. Наличные он, по указанию мошенников, переводил на их счета. Мужчину не смутило, что он успел перевести почти половину средств, которые собирался оформить, но так и не получил.

Курянин провел у банкомата почти час, его заметил сотрудник банка и поинтересовался причиной долгого совершения операций. Тот не сразу рассказал, куда перечисляет деньги, но операционист сумел остановить его, объяснив, что ему звонят аферисты. 

Выйдя из банка, мужчина направился в полициюи.

Теперь его деньги и их похитителей ищут правоохранители. 
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