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Лента новостей / В регионе

Завтра центр Курска останется без холодной воды

Подача холодной воды будет прекращена с 9 утра до 5 вечера 
Завтра центр Курска останется без холодной воды

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В четверг, 6 августа Центральный округ Курска останется без холодной воды. Отключения связаны с ремонтно-профилактическими работами, сообщили в "Курскводоканале".  

Так, с 9 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицы: 

Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновскую, Халтурина, Сторожевую, Котова Гора, Свободную, Лобановка, Ст. Разина, Коммунистическую, Горького, Володарского, А. Аристарховой, Н. Набережную, Л. Толстого, пл. Перекальского, Павлова, Московский пр., Гоголя, Садовую, Золотую, Ватутина, Кузнечную, Почтовую, Урицкого, Красную Площадь, Сосновскую, Ендовищенскую, Гостиную, Гостиные пер., Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С. Саровского, Можаевскую, К. Зеленко, Мирную, Мирный пр., Челюскинцев, Чулкова гора, Лысая гора, Блинова, пер. Блинова, Ахтырскую, пер. Новоахтырский, Ямскую, К. Маркса до ул. Никитской и Ломакина (ул. К. Маркса, 47, 51; ул. Никитская, 4, 4б, 6, 8. ул. Ломакина, 1, 3), Кр. Октябрь, 1-ю, 2-ю, 3-ю Пушкарные, Пушкарный пер., 1-ю, 2-ю, 3-ю Офицерские, Офицерские пер., Межевую, Межевой пер., пер. Южный и все прилегающие к этим улицам улицы. 
      
Курян просят сделать необходимый запас воды.
      
Справки по телефону 70-06-14.
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