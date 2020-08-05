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Курский драмтеатр планирует открыть новый сезон 10 сентября

Если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка 
Курский драмтеатр планирует открыть новый сезон 10 сентября

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В Курском драматическом театре имени Пушкина состоялся первый после пандемии сбор труппы. Новый 229-й театральный сезон планируется открыть 10 сентября. В театре надеются, что к этому времени эпидемиологическая обстановка в Курской области стабилизируется. 

Как уточнила председатель регионального комитета по культуре Юлия Полетыкина, сезон откроется в случае благоприятной эпидемиологической обстановки.

Из-за карантина, новые спектакли в этом году не ставились, поэтому репертуар по сравнению с прошлым годом изменится мало.

Премьерным же спектаклем станет пьеса Владимира Гуркина «Саня, Ваня, с ними Римас». Постановку готовит столичный режиссер Вячеслав Сорокин. Правда, билеты театр пока не продает - руководство ждет далльнейших распоряжений губернатора, пояснила заведующая литературно-драматургической частью Ольга Люстик. Актеры приступили к репетициям, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Что касается зрителей, то для их безопасности закуплены тепловизоры, с помощью которых на входе будут измерять температуру. С симптомами респираторных заболеваний сходить на спектакль курянам вряд ли удастся. 



ФОТО - vk.com/kurskdramaru
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