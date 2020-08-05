В Курске из-за ремонта теплотрассы приостановят движение транспорта на перекрестке улиц Энергетиков и Гагарина

Горячую воду курянам отключать не будут

С 6 августа "Квадра" приступит к реконструкции участка тепломагистрали по улице Энергетиков. Работы планируется завершить 30 сентября, они обойдутся компании в 72 млн рублей.Изначально на этой теплотрассе не планировалось крупных работ. Однако в ходе майских гидравлических испытаний произошло несколько повреждений. Локально менять участки трубопровода не имело смысла – магистраль полностью изношена, ее решили заменить целиком, рассказали в "Квадре".В ходе реконструкции специалисты заменят 1153 м ветхой сети большого диаметра (800 мм) на износостойкие трубы в пенополиуретановой изоляции. Они должны прослужить минимум 40 лет. Также энергетики смонтируют новые неподвижные опоры, запорную арматуру и устройства, компенсирующие расширение трубопровода при нагревании водой.На период реконструкции будет приостановлено движение транспорта в районе пересечения улиц Энергетиков и Гагарина. Это, пожалуй, единственное неудобство, которое придется потерпеть курянам, отключать горячую воду местным жителям не будут - водоснабжение организуют по резервной схеме.