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У 23% обследованных курян выявлены антитела к коронавирусу

Ежедневно выполняется порядка 500 таких исследований

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У 23% обследованных курян выявлены антитела IgG. Это значит, что человек переболел коронавирусом. Всего лаборатория кожвендиспансера провела 14238 тестирований на антитела. Ежедневно выполняется порядка 500 таких исследований.  В плановом режиме тестируют медработников, сотрудников учреждений здравоохранения и пациентов ковидных стационаров, а также экстренных пациентов областной больницы, детской областной клинической больницы, 4-й горбольницы, областной детской больницы № 2. 

Выявляют антитела к COVID-19 и у доноров на станции переливания крови. За последние полтора месяца донорами стали 1382 человека, почти у 10% из них выявлены антитела к коронавирусу. Стать донором плазмы могут здоровые люди без признаков ОРВИ, не находившиеся в контакте с больными коронавирусом. 

Антитела выявляю также у курян, которые могли быть бессимптомными носителями вируса. Это позволяет заготавливать антиковидную плазму, которую направляют в стационары для лечения пациентов. На сегодня в больницы поступило уже 48 доз антиковидной плазмы, еще 75 доз готовят к выдаче.
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