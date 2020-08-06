В Курске юная автомобилистка на «зебре» сбила 4-летнюю девочку

Девочка переходила дорогу с бабушкой

В Курске 5 августа сбили маленькую девочку. Авария произошла в десятом часу утра на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 15 по улице Каширцева.





Как сообщили в ГИБДД, 20-летняя автомобилистка на «Ладе Приоре» ехала по улице 8-Марта со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Союзная и допустила наезд на 4-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по «зебре» в сопровождении бабушки.





В результате ДТП маленькая курянка получила различные травмы, ее доставили в 4-ю горбольницу.