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В Курске юная автомобилистка на «зебре» сбила 4-летнюю девочку

Девочка переходила дорогу с бабушкой

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В Курске 5 августа сбили маленькую девочку. Авария произошла в десятом часу утра на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 15 по улице Каширцева.

Как сообщили в ГИБДД, 20-летняя автомобилистка на «Ладе Приоре» ехала по улице 8-Марта со стороны улицы Фрунзе в направлении улицы Союзная и допустила наезд на 4-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по «зебре» в сопровождении бабушки. 

В результате ДТП маленькая курянка получила различные травмы, ее доставили в 4-ю горбольницу.
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