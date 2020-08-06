  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В центре Курска обнаружили старинный подвал

На том месте в сквере за Дворцом Пионеров, где на днях обвалился грунт
В центре Курска обнаружили старинный подвал

Читайте также

В безымянном сквере за Дворцом Пионеров обвалился грунт. Администрация пообещала засыпать яму, но неожиданно выяснилось, что там находится старинный подвал. Такое открытие сделали курские общественники. Они обнаружили под провалом помещение размером 4х4 метра, почти доверху засыпанное песком. Всё снимали на видео, которое потом показали курскому краеведу Юрию Озерову, пишет ИА "Секунда". По его мнению, это может быть подвал какого-то надворного строения (флигеля или хозяйственного помещения) одной из старинных городских усадеб по улице Весёлой (ныне - Кати Зеленко) или Московской (сейчас это улица Ленина). 

Общественники предлагают не засыпать это помещение, а наоборот откопать его, принять на баланс города, и сделать его туристическим объектом. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске пройдёт финал Чемпионата и Первенства России по картингу

В центре Курска на неделю перекрыли улицу

12 новых светофоров установят в этом году в Курске

Андрей Белостоцкий рассказал о будущем курской медицины

Из Москвы в Курск приедут 20 троллейбусов и 40 автобусов

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске