В центре Курска обнаружили старинный подвал

На том месте в сквере за Дворцом Пионеров, где на днях обвалился грунт

В безымянном сквере за Дворцом Пионеров обвалился грунт. Администрация пообещала засыпать яму, но неожиданно выяснилось, что там находится старинный подвал. Такое открытие сделали курские общественники. Они обнаружили под провалом помещение размером 4х4 метра, почти доверху засыпанное песком. Всё снимали на видео, которое потом показали курскому краеведу Юрию Озерову, пишет ИА "Секунда". По его мнению, это может быть подвал какого-то надворного строения (флигеля или хозяйственного помещения) одной из старинных городских усадеб по улице Весёлой (ныне - Кати Зеленко) или Московской (сейчас это улица Ленина).Общественники предлагают не засыпать это помещение, а наоборот откопать его, принять на баланс города, и сделать его туристическим объектом.