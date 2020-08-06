Губернатор надеется на возвращение курского «Авангарда» в ФНЛ в ближайшие 2 года

Вопрос допуска болельщиков на домашние матчи в ближайшее время пока остается открытым

Губернатор надеется на возвращение «Авангарда» в ФНЛ в ближайшие 2 года. Об этом он рассказал на встрече с тренерским штабом и игроками курского клуба. В этом сезоне сине-белые будут выступать в третьем по значимости дивизионе – Профессиональной футбольной лиге, в 3-й группе.Как отметил Роман Старовойт, его позиция по отношению к «Авангарду» не поменялась: профессиональный футбольный клуб нужно сохранить, чего бы это ни стоило. Сейчас он он практически полностью финансируется за счет областного бюджета. Понижение в лиге, уверен глава региона, поможет навести порядок в финансировании, стабилизировать ситуацию и подготовить фундамент для возвращения команды в ФНЛ.В этом году командуы покинули 12 футболистов, пополнили - 9. В новом сезоне ставку делают на молодых и перспективных игроков. Из 25 футболистов 15 – воспитанники курского футбола, их средний возраст – чуть более 22 лет.Куряне откроют сезон 9 августа выездной встречей с «Рязанью». Первый домашний матч намечен на 15 августа, соперник - тульский «Химик-Арсенал». В ПФЛ «Авангарду» предстоит сыграть с 15-ю командами из Белгорода, Липецка, Воронежа, Саратова, Рязани, Тулы, Калужской и Смоленской областей, Москвы и Московской области, а также Южно-Сахалинска. Главный тренер сине-белых Игорь Беляев отметил, что молодые футболисты готовы физически и хотят проявить себя в игре.Вопрос допуска болельщиков на домашние матчи пока остается открытым. Губернатор пообещал проработать его на заседании оперативного штаба вместе с главным санитарным врачом Курской области.