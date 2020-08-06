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В Курской области детектор лжи помог вывести на чистую воду похитительницу украшений

Она украла золото у своей коллеги
В Курской области детектор лжи помог вывести на чистую воду похитительницу украшений

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В Горшеченском районе Курской области найти похитительницу золотых украшений помог детектор лжи. 

В полицию с заявлением об исчезновении украшений обратилась 20-летняя сотрудница одного из местных предприятий. Заступая на смену, она сняла серьги и кольцо и оставила в их кармане куртки в раздевалке. Вернувшись, девушка ценностей не нашла. На руку похитителю сыграл тот факт, что помещение не было оборудовано видеонаблюдением, а вход туда постоянно открыт. 

Полицейские опросили большинство работников предприятия и проверили их на полиграфе. Одна из женщин вызвала подозрения. В ее доме провели обыск и обнаружили пропавшие украшения. 

Селянка созналась в краже и рассказала, что в ближайшее время собиралась сдать изделия в ломбард в Курске. В полиции отмечают, что сумма, которую она могла бы выручить за продажу краденного, в несколько раз меньше ее зарплаты за месяц. Помимо того, что 32-летняя женщина стала фигурантом уголовного дела, ее уволили по отрицательным основаниям.

Поскольку эта кража стала не первой, руководству организации вынесли предписание обеспечить охрану имущества сотрудников.

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