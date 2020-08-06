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Из Москвы в Курск приедут 20 троллейбусов и 40 автобусов

Они будут брендированы, концепцию разработали специалисты Центра компетенций
Из Москвы в Курск приедут 20 троллейбусов и 40 автобусов

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Из Москвы в Курск приедут 20 троллейбусов и 40 автобусов большой вместимости, сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог. 

Автобусы марки «ЛиАЗ» выпущены в 2011 году, троллейбусы – 2012-2013 годов выпуска. Специалисты комитета в ходе рабочей поездки уже осмотрели транспорт и сделали вывод, что он находится в хорошем состоянии. Перед выпуском подвижного состава на линии проведут техническое обслуживание.

Кроме этого, транспорт будет брендирован, концепция уже разработана специалистами Центра компетенций по развитию городской среды.

Вопрос приёма и доставки транспорта в наш регион сейчас прорабатывается.

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