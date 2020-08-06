Андрей Белостоцкий рассказал о будущем курской медицины

ТАКТ".Через 2 месяца после назначения на должность заместителя губернатора по здравоохранению и социальной поддержке Андрей Белостоцкий провел большую пресс-конференцию и рассказал, почему согласился на эту должность и какие перемены ждут курскую медицину, передаёт телеканал "
52-летний Андрей Белостоцкий сменил на посту заместителя губернатора по здравоохранению и социальным вопросам Ирину Хмелевскую 12 мая этого года. Карьеру начинал с работы в Московском НИИ туберкулёза Министерства здравоохранения РСФСР; затем заведовал операционным блоком и был заместителем главного врача по хирургии Клиники фтизиопульмонологии Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова. Потом работал в сфере здравоохранения города Москвы, а с декабря 2019 года занимал пост старшего вице-президента ГК МедИнвестГрупп. Свое назначение заместителем губернатора Белостцкий объясняет личными амбициями и поступлением предложения, от которого невозможно было отказаться.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Я, честно говоря, о Курской области знал, что оттуда наш бывший генерал-полковник Пронин, знал, что Винокур и Лещенко тоже ваши земляки и еще у меня есть один товарищ, у которого корни в Медвенском районе Курской области. Больше я никого не знал, ни губернатора, ни команду губернатора и даже не представлял, что я могу здесь работать. Но ко мне поступило предложение, от которого я не смог отказаться, поэтому я и приехал. Я хоть и достаточно взрослый уже человек, но у меня есть свои амбиции, свои желания, и только из-за этого я принял такое решение.
По мнению Андрея Белостоцкого, состояние курского здравоохранения хотя и далеко от идеала, но все же не является худшим в стране. Многие поликлиники и больницы региона нуждаются в серьезном ремонте и масштабном переоснащении. Требуются и управленческие решения по открытию новых отделений или объединению существующих.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Самое главное, что я увидел: людей, которым интересно идти вперед. Потому, что оборудование я могу поставить, а людей, единомышленников, профессиональных врачей я найти не могу. Что касается областной больницы, честно вам скажу, и вы это знаете, что вокруг областной больницы до моего приходя и после моего прихода было очень много негативной информации. И был медицинский персонал, который заболел, около 300 человек, и были коллективные письма. И я хотел найти, конечно, сильного руководителя в Курской области, но скажем так, один еще не опытный, другой не совсем по специальности, а москвич отказался, если честно. Тоже и я, наверное, не приветствовал, не назначил в областную больницу никогда человека, который не имеет корней и отношения к Курской области, к городской и областной больнице.
В перспективе перемены ожидаются и в областном перинатальном центре. В сентябре заканчивается контракт у главного врача Валентины Крестининой. И о его продлении речи уже не идет. На эту должность рассматриваются 4 кандидата. Слухи о том, что в числе претендентов супруга нового руководителя онкодиспансера Андрей Белостоцкий назвал беспочвенными, хотя отметил, что ее специализация – онкогинекология – в Курской области оказалась бы востребована. Окончательное решение кадрового вопроса будет за губернатором. Опроверг замгубернатора и информацию о грядущей смене руководства областного комитета здравоохранения.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Не хочу сравнивать Елену Александровну с той поговоркой, которую обычно говорят, что мы не меняем в сложных условиях руководителей. Поэтому ни у Романа Владимировича, ни у меня таких планов нет. У кого-то, наверное, есть мысли, но на такую должность, честно говоря… Вы же видите, там того убрали, тут этого убрали. Поверьте мне, желания сейчас, особенно в COVID-инфекцию возглавить такую сложную отрасль как здравоохранение, ни у кого нет.
Андрей Белостоцкий поделился планами по развитию областного здравоохранения. К концу следующего года на базе Курского онкоцентра должна появиться централизованная государственная лаборатория по сбору и выполнению анализов. Необходимо создавать и специализированное отделение для пациентов с сочетанными травмами. А рядом с перинатальным центром, по мнению замгубернатора, можно было бы построить детскую больницу, закольцевав ее с ее со взрослой областной больницей в медицинский городок.
Андрей Белостоцкий рассказал о будущем курской медицины
По мнению Андрея Белостоцкого, состояние курского здравоохранения хотя и далеко от идеала, но все же не является худшим в стране