12 новых светофоров установят в этом году в Курске
Сегодня в Курске работают более 300 электронных регулировщиков
- Димитрова - Ватутина
- Союзная, 16
- Студенческая, 1
- пр-т Дружбы - ул. Веспремская
- 50 лет Октября - 2я Орловская
- Большевиков - Павлуновского
- Ильича, 31
- Запольная, 22А
- Кавказкая, 41
- Пучковка, 19Е
- Димитрова, 31
- пр-т Хрущева, 15
Восемь светофорных объектов по Проспекту Ленинского Комсомола реконструируют: на Льговском повороте, по адресу ПЛК - ул.Серегина, ПЛК - РТИ, ПЛК- зовод «Аккумулятор», ПЛК - ТЭЦ-1, ПЛК - около дома№21, ПЛК - ул. Лесная и ПЛК - Волокно. Там обновят систему управления и установят современные светодиодные светофоры.
Ещё два светофора установят на проспекте Плевицкой после строительства второй очереди автодороги.