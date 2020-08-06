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12 новых светофоров установят в этом году в Курске

Сегодня в Курске работают более 300 электронных регулировщиков
12 новых светофоров установят в этом году в Курске

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Сегодня в Курске насчитывается более 300 светофоров. Ещё 12 новых электронных регулировщиков планируют установить до конца года. Как сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог, новые светофоры появятся на улицах: 

- Димитрова - Ватутина 
- Союзная, 16 
- Студенческая, 1 
- пр-т Дружбы - ул. Веспремская 
- 50 лет Октября - 2я Орловская 
- Большевиков - Павлуновского 
- Ильича, 31 
- Запольная, 22А 
- Кавказкая, 41 
- Пучковка, 19Е 
- Димитрова, 31 
- пр-т Хрущева, 15 

Восемь светофорных объектов по Проспекту Ленинского Комсомола реконструируют: на Льговском повороте, по адресу ПЛК - ул.Серегина, ПЛК - РТИ, ПЛК- зовод «Аккумулятор», ПЛК - ТЭЦ-1, ПЛК - около дома№21, ПЛК - ул. Лесная и ПЛК - Волокно. Там обновят систему управления и установят современные светодиодные светофоры. 

Ещё два светофора установят на проспекте Плевицкой после строительства второй очереди автодороги. 


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