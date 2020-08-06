12 новых светофоров установят в этом году в Курске

Сегодня в Курске работают более 300 электронных регулировщиков

Сегодня в Курске насчитывается более 300 светофоров. Ещё 12 новых электронных регулировщиков планируют установить до конца года. Как сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог, новые светофоры появятся на улицах:- Димитрова - Ватутина- Союзная, 16- Студенческая, 1- пр-т Дружбы - ул. Веспремская- 50 лет Октября - 2я Орловская- Большевиков - Павлуновского- Ильича, 31- Запольная, 22А- Кавказкая, 41- Пучковка, 19Е- Димитрова, 31- пр-т Хрущева, 15Восемь светофорных объектов по Проспекту Ленинского Комсомола реконструируют: на Льговском повороте, по адресу ПЛК - ул.Серегина, ПЛК - РТИ, ПЛК- зовод «Аккумулятор», ПЛК - ТЭЦ-1, ПЛК - около дома№21, ПЛК - ул. Лесная и ПЛК - Волокно. Там обновят систему управления и установят современные светодиодные светофоры.Ещё два светофора установят на проспекте Плевицкой после строительства второй очереди автодороги.