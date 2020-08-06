  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Спорт

В Курске пройдёт финал Чемпионата и Первенства России по картингу

Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме
В Курске пройдёт финал Чемпионата и Первенства России по картингу

Читайте также

Гонщики курской спортшколы "Картинг" поборются за победу в финале Чемпионата и Первенства России по картингу «Серебряный Карт». В Личном и командном зачёте на спортивных автомобилях «карт»-классов выступят Артём Ерёмин (класс «Супер-Мини»), Иван Бочаров (класс «Кадет»), Иван Хоботов (класс «Национальный-юниор»), Даниил Брежнев (класс «Национальный») и Елизавета Бабенко (класс «OK»).

Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме.

Кроме того, спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях «Приз Льва Кононова» и третьем этапе Академии РАФ (в личных зачётах). К участию заявлены команды Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тверской, Самарской, Свердловской, Кировской, Липецкой, Московской и Челябинской областей, республики Коми, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В центре Курска на неделю перекрыли улицу

12 новых светофоров установят в этом году в Курске

Андрей Белостоцкий рассказал о будущем курской медицины

Из Москвы в Курск приедут 20 троллейбусов и 40 автобусов

В Курской области детектор лжи помог вывести на чистую воду похитительницу украшений

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске