В Курске пройдёт финал Чемпионата и Первенства России по картингу

Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме

Гонщики курской спортшколы "Картинг" поборются за победу в финале Чемпионата и Первенства России по картингу «Серебряный Карт». В Личном и командном зачёте на спортивных автомобилях «карт»-классов выступят Артём Ерёмин (класс «Супер-Мини»), Иван Бочаров (класс «Кадет»), Иван Хоботов (класс «Национальный-юниор»), Даниил Брежнев (класс «Национальный») и Елизавета Бабенко (класс «OK»).Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме.Кроме того, спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях «Приз Льва Кононова» и третьем этапе Академии РАФ (в личных зачётах). К участию заявлены команды Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тверской, Самарской, Свердловской, Кировской, Липецкой, Московской и Челябинской областей, республики Коми, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.