В Курске пройдёт финал Чемпионата и Первенства России по картингу
Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме
Соревнования пройдут 15-16 августа на курском картодроме.
Кроме того, спортсмены примут участие во Всероссийских соревнованиях «Приз Льва Кононова» и третьем этапе Академии РАФ (в личных зачётах). К участию заявлены команды Курской, Воронежской, Белгородской, Владимирской, Тверской, Самарской, Свердловской, Кировской, Липецкой, Московской и Челябинской областей, республики Коми, Чеченской и Кабардино-Балкарской республик.