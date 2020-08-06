Виктор Карамышев о старинном подвале у Дворца Пионеров: "Курск начинает открывать свои тайны"

провалившийся грунт в сквере близ Дворца Пионеров обнажил неизвестную ранее старинную постройку. На месте провала в старинный подвал сегодня побывал мэр Курска и назвал случившееся хорошим знаком. По словам Виктора Карамышева, древний город начинает открывать свои тайны.На днях
Краевед Юрий Озеров выдвинул две версии о том, что это может быть за постройка. По адресу улица Весёлая, 4 (сейчас она носит название Кати Зеленко) располагался двухэтажный дом с мезонином, он принадлежал статскому советнику. Вероятно найденный объект находился во дворе этой усадьбы. Это был добротный каменный дом, а помещение могло быть хозяйственным или флигелем. Дом снесён в 70-х годах прошлого века.
По другой версии краеведа, это также подвал, но Семёновского образцового училища, которое находилось рядом. Так или иначе, Юрий Озеров уверен - находка имеет определенную историческую ценность и её необходимо изучить. К тому же у дома с мезонином был не один владелец, и всех их тоже не помешает установить, говорит историк.
Художник, галерист и краевед Олег Радин, галерея которго находится неподалёку, солидарен с мэром:
"Пришло время обращать внимание на такие места, где ещё много можно чего найти и сохранить. А здесь особо интересный район".
Ещё в 70-х годах, когда застраивался центр Курска, отметил Олег Радин, находили много интересного, на это никто не обращал внимания.
Градоначальник поручил провести экспертизу предполагаемого объекта культурного наследия. Пока же вход в подвал оградят. Как подчеркнул Виктор Карамышев, чтобы обезопасить в первую очередь самих курян, которые могут начать самостоятельно исследовать найденную постройку - ведь она может обрушиться.
К слову, об экспертизах. Обнаруженные ранее на улице Большевиков старинные винные погреба эксперты не очень-то хотят исследовать. Из 25-ти специалистов, которым направили запросы о проведении экспертизы, согласился провести работу только один - курянка Елена Холодова, посетовала начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял. Мэр пообещал подключиться к этому вопросу.
Также градоначальник дал совет курянам, которые могут случайно обнаружить старинные объекты: о находке обязательно нужно сообщить в городскую администрацию или в управление по охране объектов культурного наследия.
Виктор Карамышев о старинном подвале у Дворца Пионеров: "Курск начинает открывать свои тайны"
Глава города побывал на месте провала в старинный подвал и назвал случившееся хорошим знаком