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Виктор Карамышев о старинном подвале у Дворца Пионеров: "Курск начинает открывать свои тайны"

Глава города побывал на месте провала в старинный подвал и назвал случившееся хорошим знаком

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На днях провалившийся грунт в сквере близ Дворца Пионеров обнажил неизвестную ранее старинную постройку. На месте провала в старинный подвал сегодня побывал мэр Курска и назвал случившееся хорошим знаком. По словам Виктора Карамышева, древний город начинает открывать свои тайны. 

Краевед Юрий Озеров выдвинул две версии о том, что это может быть за постройка. По адресу улица Весёлая, 4 (сейчас она носит название Кати Зеленко) располагался двухэтажный дом  с мезонином, он принадлежал статскому советнику. Вероятно найденный объект находился во дворе этой усадьбы. Это был добротный каменный дом, а помещение могло быть хозяйственным или флигелем. Дом снесён в 70-х годах прошлого века. 

По другой версии краеведа, это также подвал, но Семёновского образцового училища, которое находилось рядом.  Так или иначе, Юрий Озеров уверен - находка имеет определенную историческую ценность и её необходимо изучить. К тому же у дома с мезонином был не один владелец, и всех их тоже не помешает установить, говорит историк. 

Художник, галерист и краевед Олег Радин, галерея которго находится неподалёку, солидарен с мэром:

"Пришло время обращать внимание на такие места, где ещё много можно чего найти и сохранить. А здесь особо интересный район".

Ещё в 70-х годах, когда застраивался центр Курска, отметил Олег Радин, находили много интересного, на это никто не обращал внимания.  

Градоначальник поручил провести экспертизу предполагаемого объекта культурного наследия. Пока же вход в подвал оградят. Как подчеркнул Виктор Карамышев, чтобы обезопасить в первую очередь самих курян, которые могут начать самостоятельно исследовать найденную постройку - ведь она может обрушиться. 

К слову, об экспертизах. Обнаруженные ранее на улице Большевиков старинные винные погреба эксперты не очень-то хотят исследовать. Из 25-ти специалистов, которым направили запросы о проведении экспертизы, согласился провести работу только один - курянка Елена Холодова, посетовала начальник управления по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял. Мэр пообещал подключиться к этому вопросу.

Также градоначальник дал совет курянам, которые могут случайно обнаружить старинные объекты: о находке обязательно нужно сообщить в городскую администрацию или в управление по охране объектов культурного наследия. 

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