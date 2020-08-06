Куряне теперь должны будут согласовывать цвета домов с комитетом архитектуры

Речь идёт о жителях многоэтажек

В Курске уже начали внедрять дизайн-код. Теперь Фонд капремонта при покраске фасадов многоквартирных домов будет согласовывать цвет не только с собственниками квартир, но и со специалистами городского комитета архитектуры и градостроительства. При ремонте зданий, расположенных в центре, предпочтение отдадут тем цветам, в которые дома были покрашены прежде, рассказал гендиректор регионального Фонда капитального ремонта Артур Иванов.Если же люди делают ремонт дома за счет средств, собранных на спецсчете, не обращаясь в Фонд капрмемонта, они должны будут самостоятельно обратиться в комитет архитектуры и согласовать колористическое решение.