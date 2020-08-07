Названы улицы Курска, где на следующей неделе будут отключать свет
Не запланировано отключений только в Центральном округе
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ
С 10 по 14 августа с 9-00 до 17-00:
5-я Кислинская 72-110;
8-й Степной переулок 49-63, 52-64;
9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;
3-я Степная улица 49-57, 48-54;
10-й Степной переулок 33-43, 32-46;
11-й Степной переулок 33-47, 36-46;
12-й Степной переулок 19-31, 18-30.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ
С 10 по 14 августа с 9-00 до 17-00:
Куйбышева 1-38;
Железнодорожная 65-91, 66-92;
Козлова 41-75, 38-68;
Калинина 61-93 68-96.
13 августа с 13-30 до 17-00:
Тамбовская 3 -23, 2-34;
Тамбовский п-к 1-7, 16-26;
Попова 9-21, 4-26;
Минина 50-78;
Полевая 3-19, 2-26;
Кривецкая 3-19, 2-14;
Подвойского 1-23, 2-18.
Телефон для справок: 26-32-10.
В Центральном округе отключений не запланировано.