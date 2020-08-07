Названы улицы Курска, где на следующей неделе будут отключать свет

Не запланировано отключений только в Центральном округе

На будущую неделю в двух округах Курска запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:5-я Кислинская 72-110;8-й Степной переулок 49-63, 52-64;9-й Степной переулок 51-63, 52А-58;3-я Степная улица 49-57, 48-54;10-й Степной переулок 33-43, 32-46;11-й Степной переулок 33-47, 36-46;12-й Степной переулок 19-31, 18-30.Куйбышева 1-38;Железнодорожная 65-91, 66-92;Козлова 41-75, 38-68;Калинина 61-93 68-96.Тамбовская 3 -23, 2-34;Тамбовский п-к 1-7, 16-26;Попова 9-21, 4-26;Минина 50-78;Полевая 3-19, 2-26;Кривецкая 3-19, 2-14;Подвойского 1-23, 2-18.В Центральном округе отключений не запланировано.