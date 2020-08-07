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Названы улицы Курска, где на следующей неделе будут отключать свет

Не запланировано отключений только в Центральном округе
Названы улицы Курска, где на следующей неделе будут отключать свет

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На будущую неделю в двух округах Курска запланированы очередные работы в электросетях. В связи с этим будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города: 

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ

С 10 по 14 августа с 9-00 до 17-00: 

5-я Кислинская 72-110;
8-й Степной переулок 49-63, 52-64; 
9-й Степной переулок 51-63, 52А-58; 
3-я Степная улица 49-57, 48-54; 
10-й Степной переулок 33-43, 32-46; 
11-й Степной переулок 33-47, 36-46; 
12-й Степной переулок 19-31, 18-30.

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ

С 10 по 14 августа с 9-00 до 17-00: 

Куйбышева 1-38; 
Железнодорожная 65-91, 66-92; 
Козлова 41-75, 38-68;
Калинина 61-93 68-96.

13 августа с 13-30 до 17-00: 

Тамбовская 3 -23, 2-34;
Тамбовский п-к 1-7, 16-26; 
Попова 9-21, 4-26;
Минина 50-78;
Полевая 3-19, 2-26;
Кривецкая 3-19, 2-14;
Подвойского 1-23, 2-18.

Телефон для справок: 26-32-10.


В Центральном округе отключений не запланировано. 

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