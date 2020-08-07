Под особым контролем южные рейсы из Сочи, Анапы и Симферополя

Прилетающим в курский аэропорт пассажирам измеряют температуру. Под особым контролем южные рейсы из Сочи, Анапы и Симферополя. Выборочно проверяют пассажиров, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прибывших с курортов в зоне прилета встречает бригада медиков. На входе в аэровокзал установлен тепловизор. Дистанционно инфракрасный датчик определяет температуру тела, показания отслеживают дежурные сотрудники. Если температура превышает показатель в 37,2 градуса, система подает красный сигнал.

При необходимости дополнительно измеряем температуру бесконтактным термометром.





«Специалисты скорой помощи дежурят в эпидемиологических костюмах и при выявлении пассажира с повышенной температурой берут мазки, – рассказал заместитель директора аэропорта Владимир Шиканов. – Данные о таком пассажире фиксируются в базе. Если через сутки анализ покажет положительный результат, аэропорт предоставляет списки людей, летевших на этом рейсе вместе с заболевшим».





Эти меры продлятся до отмены режима повышенной готовности.





Кстати, отмечается, что билеты на рейсы в Крым и Краснодарский край распроданы на несколько недель вперед. Еженедельно курский аэропорт принимает больше 600 человек. Для обеспечения безопасности посетителей помещения и транспорт дезинфицируют.





В ближайшее время тепловизор установят и на железнодорожном вокзале. Пункт санитарного контроля разместят также в Горшеченском районе, там будут проверять температуру тела у курян, пребывающих с юга на автобусах. Санитарно-карантинный контроль работает и в пунктах пропуска госграницы России на территории Курской области.