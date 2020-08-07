  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Прилетающим в курский аэропорт пассажирам измеряют температуру

Под особым контролем южные рейсы из Сочи, Анапы и Симферополя

Читайте также

Прилетающим в курский аэропорт пассажирам измеряют температуру. Под особым контролем южные рейсы из Сочи, Анапы и Симферополя. Выборочно проверяют пассажиров, прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Прибывших с курортов в зоне прилета встречает бригада медиков. На входе в аэровокзал установлен тепловизор. Дистанционно инфракрасный датчик определяет температуру тела, показания отслеживают дежурные сотрудники. Если температура превышает показатель в 37,2 градуса, система подает красный сигнал.
При необходимости дополнительно измеряем температуру бесконтактным термометром.

«Специалисты скорой помощи дежурят в эпидемиологических костюмах и при выявлении пассажира с повышенной температурой берут мазки, – рассказал заместитель директора аэропорта Владимир Шиканов. – Данные о таком пассажире фиксируются в базе. Если через сутки анализ покажет положительный результат, аэропорт предоставляет списки людей, летевших на этом рейсе вместе с заболевшим».

Эти меры продлятся до отмены режима повышенной готовности.

Кстати, отмечается, что билеты на рейсы в Крым и Краснодарский край распроданы на несколько недель вперед. Еженедельно курский аэропорт принимает больше 600 человек. Для обеспечения безопасности посетителей помещения и транспорт дезинфицируют.

В ближайшее время тепловизор установят и на железнодорожном вокзале. Пункт санитарного контроля разместят также в Горшеченском районе, там будут проверять температуру тела у курян, пребывающих с юга на автобусах. Санитарно-карантинный контроль работает и в пунктах пропуска госграницы России на территории Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

29-летний рецидивист воровал люки на курских улицах и оставлял на их месте доски

Четыре центральные улицы Курска до осени останутся без горячей воды

В Курской области пьяный водитель протаранил два припаркованных автомобиля

32 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Курской области за день

Названы улицы Курска, где на следующей неделе будут отключать свет

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске