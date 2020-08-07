В Курской области пьяный водитель протаранил два припаркованных автомобиля

Авария произошла в Черемисиновском районе

Вечером 6 августа на автодороге «Черемисиново – Стаканово – Исаково» пьяный водитель устроил ДТП. Как сообщили в Госавтоинспекции, около половины восьмого 52-летний водитель на ВАЗ-21150 ехал со стороны посёлка Черемисиново в сторону села Стаканово. На 1 км автодороги он не справился с управлением и въехал в стоящий на обочине автомобиль «Шевроле Нива», за рулём которого был 32-летний мужчина. «Нива» от удара врезалась во впереди стоящий ВАЗ-21140.В результате этого столкновения пострадал сам его виновник и водитель «Нивы». Их с травмами доставили в черемисиновскую райбольницу.