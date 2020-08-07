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Четыре центральные улицы Курска до осени останутся без горячей воды

«Квадра» приступает к реконструкции участка тепломагистрали по улицам Володарского - Мирная
Четыре центральные улицы Курска до осени останутся без горячей воды

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«Квадра» сегодня приступает к реконструкции участка тепломагистрали по улицам Володарского - Мирная. Работы, стоимость которых составит почти 69,5 млн рублей, планируется завершить 30 сентября.

Реконструкцию этой теплосети энергетики начали в 2018 году, когда заменили более 600 м трубопровода на участке между улицами Можаевская и Кати Зеленко. В ближайшие два месяца специалисты выполнят завершающую часть этого масштабного проекта – переложат 1588 м сети от улицы Кати Зеленко до Мирной, а также по самой улице Мирная – от Володарского до Ленина, пояснили в компании.

Кроме этого заменят изношенные неподвижные опоры, а также устройства, компенсирующие расширение трубопровода при нагревании водой, и запорную арматуру. 

В связи с этим до 1 сентября будет прекращена подача горячей воды в примыкающие к тепломагистрали здания по адресам:

- ул. Володарского, 67, 69, 65, 6За, 56, 62, 70, 75, 77, 81, 81а,
- ул. М.Горького, 55, 55а, 57, 63, 63а, 65, 67,
- ул. Мирная, 5, 11, 17/69, 19, 19а, 19б, 20, 40,
- ул. Ленина, 55, 57, 61/2, 63.

Справки по телефону 39-48-68.

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