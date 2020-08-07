29-летний рецидивист воровал люки на курских улицах и оставлял на их месте доски

Его поймали благодаря записям с камер видеорегистраторов случайно проезжающих машин

29-летний курянин воровал крышки люков в Северо-Западном микрорайоне, а на их местах оставлял деревянные доски. Причём ранее он уже был судим за аналогичную кражу. В этот раз его поймали благодаря записям с камер видеорегистраторов случайно проезжающих машин - оперативникам удалось предположить, на каком транспорте передвигается злоумышленник.Сообщение о подозрительном мужчине и похожем автомобиле поступило в полицию рано утром. На место незамедлительно направился ближайший экипаж ГИБДД. Курянин пытался убедить прибывших полицейских в том, что заблудился и хочет выехать. Однако, в салоне его машины видны металлические люки. После нескольких уточняющих вопросов водитель сознался в хищении.На счету горожанина шесть краж канализационных люков, часть из которых он сдал в пункт приема металла. Его обяжут полностью возместить ущерб в рамках расследования уголовного дела.