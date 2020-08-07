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Лента новостей / В регионе

В курских вузах увеличили количество бюджетных мест

Больше всего бюджетных мест в КГУ
В курских вузах увеличили количество бюджетных мест

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В этом году по программам высшего образования в курских вузах выделено около 3,5 тысяс бюджетных мест, что примерно на 6% больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество бюджетных мест в КГУ – 1381. В этом году их стало на 300 больше. А вот в ЮЗГУ, медуниверситете и сельхозакадемии количество бюджетных мест останется  на уровне прошлого года. 

«Такого количества бюджетных мест достаточно для того, чтобы абитуриенты, которые получили хорошие результаты на ЕГЭ, могли обучаться в вузах за счет государства. Всего у нас в регионе около 4,6 тысячи выпускников 11-х классов», – рассказала председатель регионального комитета образования и науки Наталья Пархоменко. 

Приемные комиссии в этом году начали работу 20 июня, прием документов продлится до 18 августа. Абитуриенты подают документы в дистанционном формате через электронную информационную систему, сервис «Поступи в вуз онлайн» (портал госуслуг) или по почте. Те, у кого нет такой возможности, в индивидуальном порядке передают свои документы секретарям приемных комиссий с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. 

Как отметили в комитете, приемные комиссии работают в обычном режиме, все вопросы можно задавать по телефонам, указанным на сайтах вузов.

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