Курские археологи нашли жилище человека каменного века

ТАКТ".В районе села Быки Курчатовского района продолжается археологическая экспедиция. Историки обнаружили жилище, возраст которого составляет около 17 тысяч лет, и подняли из земли немало артефактов древности, сообщает телеканал "
Под селом Быки в Курчатовском районе уже не первый раз работают археологи. Место, как говорят ученые, в своем роде особенное, дающее уникальные находки. Руководитель палеолитической экспедиции Наталья Ахметгалеева признается: изучение каменного века – вопрос не регионального масштаба, в научную работу вовлекаются специалисты из разных стран, а высокоточные исследования проводятся в крупнейших научно-исследовательских институтах мира. Проводить раскопки во многом помогают гранты.
Наталья Ахметгалеева, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея:
- Если речь идет о серьезной науке, это всегда планетарный масштаб потому, что расселение было малочисленным, и каждый год мы в мозаику знаний вкладываем свой маленький кусочек, иногда бывает так, что кардинально меняем свои представления. Племена, которые здесь жили, по своему типу, по тому, как они охотились и на кого они охотились, как был устроен быт, кардинально отличаются от того, что было известно и на территории Курской области, и в масштабах Русской равнины. У нас есть орудия труда, которых больше нигде нет, у нас достаточно своеобразный комплекс костяных изделий, который нас прославил, в том числе произведения искусства, не имеющие аналогов в мире.
Среди наиболее известных артефактов, вызвавших интерес историков из разных стран земного шара – палеолитическая Венера - найденная вблизи деревни Авдеево Октябрьского района древнейшая статуэтка женщины, и зооморфная поделка в виде головы лошади, обнаруженная под селом Быки. Оригинал последней хранится в фондах Курчатовского краеведческого музея, а увеличенная копия доступна для просмотра в музее под открытым небом возле спортивного комплекса «Энергетик» в Курчатове.
Археологи отмечают: наличием такого богатого материала о древнем человеке, как в Курской области, может похвастаться не каждый регион. В ряде субъектов России стоянок каменного века вовсе нет, в других, где они есть, не всегда можно найти костные останки. А курянам удается находить даже предметы культуры, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет.
Наталья Ахметгалеева, кандидат исторических наук, главный научный сотрудник Курчатовского краеведческого музея:
- То, как они владели природой, это просто фантастическое знание. Мы- ученые- не всегда даже понимаем, как они что-то делали. Как вот можно выпрямить бивень мамонта, а вы знаете, что это дуга? Как можно его выпрямить и вырезать прямой двухметровый наконечник? Несколько десятилетий пытались понять, как. Очень сложно работать, мы постоянно ищем иголку в стоге сена: были маленькие коллективы до 20 человек, которые пришли, зимой сезонно побыли на этом месте. Они стояли на песках, и как только начал песок протаивать с приходом весны, они отсюда уходили и шли вслед за копытными животными, на которых они охотились.
В этом году Курчатовская палеолитическая экспедиция отмечает юбилей – 20-летие своего создания. За эти годы участниками были подняты из земли тысячи предметов древности, каждый из которых позволил пополнить имеющийся в исторической науке багаж сведений о том, как жили и трудились древние люди, почему выбирали те или иные территории для возведения своих жилищ, какая флора и фауна их окружала. Есть у членов экспедиции и свой праздник – день Быка. В этом году он отмечался 4 августа и принес археологам удачу – на месте стоянки древнего человека они обнаружили костяную иголку. Она, как и другие артефакты, теперь будет изучаться в лабораториях.
Курские археологи нашли жилище человека каменного века
В районе села Быки Курчатовского района продолжается археологическая экспедиция