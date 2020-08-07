Курян в выходные приглашают на ярмарку мёда

Традиционная ярмарка «Курский мёд» пройдёт возле гипермаркета «Линия» на улице Энгельса

В субботу и воскресенье возле гипермаркета «Линия» на улице Энгельса пройдёт традиционная ярмарка «Курский мёд». Куряне смогут приобрести не только полезное лакомство, но и продукты пчеловодства: пергу, пыльцу и прополис.В ярмарке примут участие около 70 пчеловодов области, в планах реализовать порядка 20 тонн мёда. Рекомендованная цена – 230 рублей за кг мёда 2020 года. Места для пасечников в этом году предоставляются бесплатно, сообщили в областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства.Отмечается, что вся продукция прошла экспертизу.Второй этап ярмарки стартует там же 14 августа - в Медовый Спас - и продлится три дня.