Курян в выходные приглашают на ярмарку мёда
Традиционная ярмарка «Курский мёд» пройдёт возле гипермаркета «Линия» на улице Энгельса
В ярмарке примут участие около 70 пчеловодов области, в планах реализовать порядка 20 тонн мёда. Рекомендованная цена – 230 рублей за кг мёда 2020 года. Места для пасечников в этом году предоставляются бесплатно, сообщили в областном комитете промышленности, торговли и предпринимательства.
Отмечается, что вся продукция прошла экспертизу.
Второй этап ярмарки стартует там же 14 августа - в Медовый Спас - и продлится три дня.