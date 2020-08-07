В Курске День физкультурника отметят матчем между чиновниками и «Здоровым пикником»

На предстоящих выходных в Курской области отметят День физкультурника

На предстоящих выходных в Курской области отметят День физкультурника.Среди запланированных мероприятий – футбольный матч между командами администраций области и города. Он состоится 8 августа в 11:30 на стадионе «Трудовые резервы». Команду от администрации Курской области возглавит замгубернатора Юрий Князев, от администрации города – мэр Виктор Карамышев.В 5 вечера в парке имени 50-летия ВЛКСМ (он же Боева дача) пройдет второй фестиваль здорового образа жизни «Зона газона – здоровый пикник». В этом году главным посылом фестиваля станет девиз «Время быть здоровым» - «Time to be healthy». Гостей ждут 25 площадок - лекторий, чемпионаты по игре в «Классики» и «Крестики-нолики», гигантские шашки и шахматы, чемпионат по дворовым играм - «Резиночка», «Вышибалы», «Квадрат» - стритбол, мини-гольф, сапсерфинг, танцы, фотозона, площадки по сдаче норм ГТО, конно-спортивной школы, спортивного туризма, исторической реконструкции, бампербол, бадминтон, летний хоккей интерактивный планетарий, фестиваль йоги и другие.На главной сцене выступят молодые музыканты. На площадке лектория состоятся встречи с олимпийскими чемпионами. Также с лекциями по теме здорового образа жизни выступят спикеры – активные участники проекта «Зона газона – умные пикники».В Железнодорожном округе Курска в субботу, после капитального ремонта, откроется спортивный клуб «Вымпел» (ул. Герцена, 3). Юных боксеров и борцов ожидают новый оборудованный зал с современными снарядами, тренажерами и профессиональный тренерский состав.А в 6 вечера на спортплощадке в сквере «Героев 16-й воздушной Армии» стартует окружная спортивно-игровая программа «Курск- спортивный!».Отмечается, что мероприятия пройдут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.