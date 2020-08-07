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Лента новостей / В регионе

В Курской области 75% объектов коммунального назначения готовы к зиме

Все источники генерации уже подготовлены
В Курской области 75% объектов коммунального назначения готовы к зиме

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В Курской области 75% объектов коммунального назначения готовы к зиме. Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании в администрации области, которое провел председатель областного комитета ЖКХ и ТЭК Алексей Дедов. Она перешла в завершающую стадию. При гидравлических испытаниях теплосетей выявлено 423 повреждения. На 320 участках их уже устранили, на остальных ведутся ремонтные работы. Это влияет на подачу горячей воды в многоквартирные дома. 

Все источники генерации уже подготовлены к зиме.

Кроме того, в Курске сейчас полным ходом идет замена 13 км теплосетей: на улицах 50 лет Октября, Энгельса, Энергетиков, Володарского и Мирной. Заменить ветхие сети планируют до 1 сентября, а до 1 октября – завершить благоустройство территорий.

На особом контроле комитета ЖКХ - модернизация теплосетей в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района и установка блочной котельной в поселке Магнитный Железногорского района. Работы там должны завершить до 20 сентября.

Контроль за подготовкой многоэтажек ведет Государственная жилинспекция. Отмечается, что более 45% многоквартирных домов получили паспорта готовности.
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