В Курской области 75% объектов коммунального назначения готовы к зиме
Все источники генерации уже подготовлены
Все источники генерации уже подготовлены к зиме.
Кроме того, в Курске сейчас полным ходом идет замена 13 км теплосетей: на улицах 50 лет Октября, Энгельса, Энергетиков, Володарского и Мирной. Заменить ветхие сети планируют до 1 сентября, а до 1 октября – завершить благоустройство территорий.
На особом контроле комитета ЖКХ - модернизация теплосетей в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района и установка блочной котельной в поселке Магнитный Железногорского района. Работы там должны завершить до 20 сентября.
Контроль за подготовкой многоэтажек ведет Государственная жилинспекция. Отмечается, что более 45% многоквартирных домов получили паспорта готовности.