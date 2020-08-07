Выходные в Курской области будут жаркими

Осадков не ожидается

Грядущие выходные в Курской области обещают быть жаркими. Как сообщает «Центрально-Черноземное УГМС», в субботу, 8 августа в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть со скоростью не более 12 м/с.Ночью по области столбики термометров будут колебаться на отметках +12 - +17ºС, днем воздух прогреется до 24-29ºС тепла. В Курске синоптики прогнозируют примерно такие же температуры: +15 - +17ºС ночью и до +28ºС днем.Аналогичный прогноз на воскресенье, 9 августа. Осадков не ожидается и + 29 ºС тепла днём.С понедельника же в Курскую область могут прийти дожди, преимущественно в западные районы. Температуры при этом останутся теми же - +26 - +28ºС.