Выходные в Курской области будут жаркими
Осадков не ожидается
Ночью по области столбики термометров будут колебаться на отметках +12 - +17ºС, днем воздух прогреется до 24-29ºС тепла. В Курске синоптики прогнозируют примерно такие же температуры: +15 - +17ºС ночью и до +28ºС днем.
Аналогичный прогноз на воскресенье, 9 августа. Осадков не ожидается и + 29 ºС тепла днём.
С понедельника же в Курскую область могут прийти дожди, преимущественно в западные районы. Температуры при этом останутся теми же - +26 - +28ºС.