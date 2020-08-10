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Новинки недели
Сегодня, 07:03
Squlptor feat. Rufa Khanna ''Обними''
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Новая музыка
The Magic Gang ''Take Back The Track''
Squlptor feat. Rufa Khanna ''Обними''
Echosmith ''Stuck''
LANY ''Good Guys''
Saint Motel ''Preach''
Alfie Templeman ''Happiness In Liquid Form''
Akute ''Самая Халодная''
Ollie Wride ''Juliette''
Faithless feat. Nathan Ball & Suli Breaks ''This Feeling''
Mumm-Ra ''Summer''
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Завтра в Курской области прогнозируют дожди и грозы
Сегодня, 18:00
Курянка перевела мошенникам 7 тысяч за содействие в трудоустройстве
Сегодня, 17:08
В Курске завершена регистрация кандидатов в депутаты Госдумы
Сегодня, 16:30
За выходные курские полицейские возбудили шесть уголовных дел по фактам краж велосипедов
Сегодня, 16:05
Под Курском молодая мотоциклистка опрокинулась в кювет и погибла
Сегодня, 15:36
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