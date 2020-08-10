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Администрации Курска и области возобновили приём по личным вопросам

С соблюдением социальной дистанции и масочного режима
Администрации Курска и области возобновили приём по личным вопросам

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Сегодня в администрации Курска возобновился приём граждан по личным вопросам. Отмечается, что приём будет вестись с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Записаться на него нужно заранее по телефонам  51-25-72 и 55-47-90. Линия работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера, в пятницу - с 9 до 16.45 (перерыв с 13 до 13.45).

Также  возобновляется личный приём граждан в администрации Курской области. Общественная приёмная расположена в пристройке Дома Советов (вход со стороны Первомайского парка). Посетители могут воспользоваться электронным терминалом, чтобы самостоятельно записаться на личный приём. Также в приёмной созданы условия для визитов маломобильных курян. 

При этом, чтобы задать свой вопрос, жителям районов теперь не обязательно приезжать в Курск. Это можно сделать по видео-конференц-связи из своей районной администрации. Первый такой онлайн-приём 13 августа проведёт председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Владимир Муравьёв . 

Получить информационно-консультационную помощь можно в приёмной по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов (вход со стороны парка им.1 Мая) ежедневно с 10 утра до 5 вечера, перерыв с 13 до 14 часов. Кроме этого круглосуточно работает горячая линия: 8 (4712) 70-21-21. 


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